Возрастное ограничение 18+
На Эльмаше пропала 14-летняя девочка с пирсингом
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге ищут 14-летнюю Светлану Логинову с Эльмаша. В ориентировке, опубликованной поисковым отрядом «Прорыв» говорится, что девочка пропала вчера, 13 марта.
Девочка ростом 163-165 сантиметров, среднего телосложения, с зелёными глазами и рыжими длиной до плеч волосами. В день пропажи была одета в чёрные джинсы, чёрную кофту барашек, чёрную толстовку с капюшоном и чёрно-белые кроссовки. С собой была сумка, тоже чёрного цвета, со значками.
Из особых примет пирсинг на левой брови, на носу на правой переносице и под верхней губой.
Розыском девочки занимается ОП №14. Всех, кто может что-либо знать о её местонахождении, просят звонить по телефону (343)356-42-14 либо по номерам 112, 102.
Девочка ростом 163-165 сантиметров, среднего телосложения, с зелёными глазами и рыжими длиной до плеч волосами. В день пропажи была одета в чёрные джинсы, чёрную кофту барашек, чёрную толстовку с капюшоном и чёрно-белые кроссовки. С собой была сумка, тоже чёрного цвета, со значками.
Из особых примет пирсинг на левой брови, на носу на правой переносице и под верхней губой.
Розыском девочки занимается ОП №14. Всех, кто может что-либо знать о её местонахождении, просят звонить по телефону (343)356-42-14 либо по номерам 112, 102.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Алапаевске пропал 17-летний юноша
13 марта 2025
13 марта 2025