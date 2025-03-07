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Возле недавно отремонтированной школы №68 в Екатеринбурге заметили переодевающихся на улице детей

09.28 Пятница, 14 марта 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Внимание екатеринбуржцев привлекли учащиеся недавно отремонтированной школы №68, которые переодевались на улице, а не в раздевалке.

Со слов родителей, в новых холлах и гардеробных не хватает места. Об этом пишет Е1, приводя слова одной из обеспокоенных родительниц.

«Застала окончание учебного дня и толпу детей в очень маленькой раздевалке с двумя малюсенькими диванчиками. Совсем не предусмотрено то, что в раздевалке одновременно четыре класса и более. Дети раздетые выходят на улицу и там переодевают обувь и надевают куртки»,

– пожаловалась горожанка.


В администрации города заявили, что в обновленной школе есть два гардероба с местами для каждого класса и что для учащихся провели инструктаж, запретив переодеваться на улице. Также в мэрии добавили, что ситуацию взяли на контроль.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:14 В Екатеринбурге расскажут о «Венерах» Михаила Ларионова
18:44 Готовившего крупную партию наркотических закладок екатеринбуржца отпустят нескоро
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18:03 Свердловские хирурги за одну операцию спасли пациента сразу от двух жизнеугрожающих патологий
16:47 Сбившего двух человек в Каменске-Уральском водителю автобуса не стали отправлять в СИЗО
16:16 ДТП с участием газовоза произошло на Серовском тракте
15:55 Подрядчики обещают завершить капремонт екатеринбургской ЦГБ №2 до июля
15:34 Забившего насмерть младенца на Химмаше екатеринбуржца отправят в психлечебницу
15:11 В Алапаевске пропал 17-летний юноша
14:43 Власти Екатеринбурга пообещали защитникам Берёзовой рощи сохранить большую её часть
13:45 Суд оставил в силе законность возбуждения уголовного дела против репортёра «Прекрасной России»
13:20 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о воспрепятствовании деятельности журналистов
12:11 На трассе между Нижним Тагилом и Нижней Салдой ДТП с тремя пострадавшими
11:20 СМИ сообщают об увольнении замминистра ЖКХ Кислицына
10:35 Жители микрорайона Солнечный в Екатеринбурге боятся выходить на улицу из-за бездомных собак
10:14 В Свердловской области приставы наказали организацию за навязчивые звонки супругу должницы
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