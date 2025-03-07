Возле недавно отремонтированной школы №68 в Екатеринбурге заметили переодевающихся на улице детей

– пожаловалась горожанка.

«Застала окончание учебного дня и толпу детей в очень маленькой раздевалке с двумя малюсенькими диванчиками. Совсем не предусмотрено то, что в раздевалке одновременно четыре класса и более. Дети раздетые выходят на улицу и там переодевают обувь и надевают куртки»,