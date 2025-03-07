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Возле недавно отремонтированной школы №68 в Екатеринбурге заметили переодевающихся на улице детей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Внимание екатеринбуржцев привлекли учащиеся недавно отремонтированной школы №68, которые переодевались на улице, а не в раздевалке.
Со слов родителей, в новых холлах и гардеробных не хватает места. Об этом пишет Е1, приводя слова одной из обеспокоенных родительниц.
В администрации города заявили, что в обновленной школе есть два гардероба с местами для каждого класса и что для учащихся провели инструктаж, запретив переодеваться на улице. Также в мэрии добавили, что ситуацию взяли на контроль.
Со слов родителей, в новых холлах и гардеробных не хватает места. Об этом пишет Е1, приводя слова одной из обеспокоенных родительниц.
«Застала окончание учебного дня и толпу детей в очень маленькой раздевалке с двумя малюсенькими диванчиками. Совсем не предусмотрено то, что в раздевалке одновременно четыре класса и более. Дети раздетые выходят на улицу и там переодевают обувь и надевают куртки»,
– пожаловалась горожанка.
В администрации города заявили, что в обновленной школе есть два гардероба с местами для каждого класса и что для учащихся провели инструктаж, запретив переодеваться на улице. Также в мэрии добавили, что ситуацию взяли на контроль.
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