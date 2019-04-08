В Тавде бывшего сотрудника ГУФСИН признали виновным в незаконной охоте и хранении оружия

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Установлено, что 21 января 2019 года в период с 9 час. до 20 час. Кокшаров, занимавший должность инспектора ИК-26, прибыв в лесной массив в Таборинском районе, зная о том, что в данный период времени охота на лося запрещена, не имея лицензии, двумя выстрелами из охотничьего ружья произвел отстрел самца лося. После чего Кокшаров произвел покинул место преступления, оставив ушу лося на месте забоя.
26 января он вернулся на место охоты, где разделал тушу и вывез ее на снегоходе.
Действиями Кокшарова государственному охотничьему фонду РФ в лице Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области причинен особо крупный ущерб на сумму 241,5 тыс. рублей.
Кроме того, 29 января в ходе проведения осмотра места происшествия сотрудниками полиции в жилище Кокшарова обнаружены и изъяты 22 автоматных патрона, которые запрещены к гражданскому обороту.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, подсудимым в полном объеме возмещен причиненный ущерб в сумме 241,5 тыс. рублей.
Постановлением Тавдинского районного суда уголовное дело в отношении Алексея Кокшарова прекращено, в отношении него применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 тыс. рублей со сроком оплаты в течение 60 дней. Суд постановил уничтожить орудие преступления и патроны.
© «Вечерние Ведомости»
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