В Екатеринбурге сносят завод ЖБИ, чтобы построить жильё

19:05 | 9.04.2019

Фото: Е1

В уральской столице начали снос завода ЖБИ, чтобы построить на этом месте жилые здания. Главная цель таких работ, по словам генерального директора «ЛСР. Недвижимость – Урал», Владимира Крицкого в том, чтобы снизить неблагоприятную экологическую нагрузку завода на микрорайон.



На территории уже снесли открытый склад цеха №4, дробильно-помольное отделение со складом извести и силосные банки склада цемента и золы. Согласно концепту будущей застройки, из 39 гектаров производственного назначения 27 станут жилой территорией. На площадке уже есть все необходимые инженерные сети, поэтому стоимость строительства, а в последствие и цены на жилье будут существенно снижены.



Отметим, окончательный проект планировки ЛСР планирует утвердить до конца 2019 года, после чего начнутся непосредственно строительные работы.