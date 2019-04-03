Екатеринбургская «Уралочка-НТМК» вышла в полуфинал чемпионата России

23:07 | 5.04.2019

Фото: пресс-служба клуба "Уралочка-НТМК"

Команда из Екатеринбурга по женскому волейболу «Уралочка-НТМК» вышла в полуфинал, обыграв «Заречье-Одинцово» из Московской области.



Матч завершился в четырех партиях 3-1 (25:20, 21:25, 25:23, 25:20). Первая встреча команд также завершилась победой екатеринбургских волейболисток в трех партиях. В итоге «Уралочка» выиграла серию 2-0.



Стоит отметить, что «Уралочка-НТМК» на сегодняшний день – самый титулованный клуб страны, 14-кратный чемпион России.



Соперник уральских волейболисток на финальный матч еще неизвестен.