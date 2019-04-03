Благоустройство Зеленой рощи в Екатеринбурге обойдется в 161,4 млн рублей

21:02 | 5.04.2019

Фото: tripadvisor.ru

На благоустройства парка Зеленая роща Администрация Екатеринбурга потратит 161,4 млн рублей, соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.



В парке обновят покрытие тротуаров, высадят деревья, обустроят площадку для мини-футбола, волейбола, баскетбола, сделают круговые беговые дорожки и стритбольные площадки. Также в парке появятся две детские площадки, две площадки для тихого отдыха и площадка для выгула собак. Помимо этого в Зеленой роще планируется установить светильники и проложить инженерные коммуникации.



Отметим, что подрядчика, по итогам аукциона, определят 26 апреля.