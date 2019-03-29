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19:26 | 30.03.2019
Фото: Е1
Муж девушки, погибшей на трассе Екатеринбург - Тюмень, ищет свидетелей трагедии
Второй участник аварии
Смертельная авария произошла 24 марта на 206-м километре трассы. На своём Opel Corsa погибшая Анастасия выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с "Газелью". Информация о встречной полосе в ГИБДД сегодня является основным вариантом причины столкновения. Анастасия погибла на месте. Теперь её муж Александр ищет свидетелей, чтобы выяснить, действительно ли это было так.
Видно, что ямы на дороге залатали совсем недавно
— Следователи изъяли запись видеорегистратора, который был в «Газели», — рассказал нашим коллегам из E1.RU Александр. — Но мне сказали, что записи этого момента на ней нет. Хотя я общался с женой водителя «Газели», она индивидуальный предприниматель, муж работает у нее. Она сказала, что регистратор у них всегда включен и снимает. Кроме того, «Газель» была битком набита холодильным оборудованием, есть свидетели, а по документам груза — не больше тонны.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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