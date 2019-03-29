Муж девушки, погибшей на трассе Екатеринбург - Тюмень, ищет свидетелей трагедии

Муж девушки, погибшей в страшном ДТП на трассе Екатеринбург Тюмень, ищет свидетелей трагедии. Мужчина считает, что виной всему - глубокие многочисленные ямы на дороге, которые вынудили погибшую выехать на встречную полосу.Смертельная авария произошла 24 марта на 206-м километре трассы. На своём Opel Corsa погибшая Анастасия выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с "Газелью". Информация о встречной полосе в ГИБДД сегодня является основным вариантом причины столкновения. Анастасия погибла на месте. Теперь её муж Александр ищет свидетелей, чтобы выяснить, действительно ли это было так.— Следователи изъяли запись видеорегистратора, который был в «Газели», — рассказал нашим коллегам из E1.RU Александр. — Но мне сказали, что записи этого момента на ней нет. Хотя я общался с женой водителя «Газели», она индивидуальный предприниматель, муж работает у нее. Она сказала, что регистратор у них всегда включен и снимает. Кроме того, «Газель» была битком набита холодильным оборудованием, есть свидетели, а по документам груза — не больше тонны.