Около 90% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

12:49 | 22.07.2020

Фото: sputniknews.com

В столице подтверждено 638 новых случаев заражения коронавирусом. Несмотря на увеличение объемов тестирования с запуском бесплатного ПЦР-исследования для горожан, число новых заболевших остается на низком уровне.



«Если ранее ПЦР-анализ брали у горожан с подозрением на коронавирусную инфекцию и у проживающих с ними, потом расширили охват и стали тестировать сотрудников городских служб, то теперь каждый желающий может абсолютно бесплатно пройти тест на инфекцию. С 16 июля было запущено ПЦР-тестирование для взрослых и детей на базе 207 городских поликлиник – таким образом, в сутки стало возможно проводить дополнительно еще около 5 тысяч исследований», - сообщили в оперштабе.



Среди новых выявленных случаев:



- 6,7% — дети

- 54,4% — от 18 до 45 лет

- 27,0% — от 46 до 65 лет

- 7,8% — от 66 до 79 лет

- 4,1% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»