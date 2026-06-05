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Правительство отсрочит регионам выплаты по бюджетным кредитам на 100 млрд рублей
Правительство России перенесёт на более поздний срок погашение части бюджетных кредитов, выданных регионам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, решение принято по поручению президента и касается задолженности субъектов РФ на сумму более 100 млрд рублей.
«В текущем году перенесём на более поздний срок погашение российскими субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей», – заявил глава правительства.
Ожидается, что отсрочка позволит регионам сохранить дополнительные средства в своих бюджетах и направить их на выполнение социальных обязательств и реализацию текущих проектов.
Бюджетные кредиты считаются одним из основных инструментов финансовой поддержки субъектов РФ. В последние годы федеральные власти неоднократно продлевали сроки их погашения, чтобы снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты.
По его словам, решение принято по поручению президента и касается задолженности субъектов РФ на сумму более 100 млрд рублей.
«В текущем году перенесём на более поздний срок погашение российскими субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей», – заявил глава правительства.
Ожидается, что отсрочка позволит регионам сохранить дополнительные средства в своих бюджетах и направить их на выполнение социальных обязательств и реализацию текущих проектов.
Бюджетные кредиты считаются одним из основных инструментов финансовой поддержки субъектов РФ. В последние годы федеральные власти неоднократно продлевали сроки их погашения, чтобы снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты.
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