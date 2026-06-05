Правительство отсрочит регионам выплаты по бюджетным кредитам на 100 млрд рублей

Правительство России перенесёт на более поздний срок погашение части бюджетных кредитов, выданных регионам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.По его словам, решение принято по поручению президента и касается задолженности субъектов РФ на сумму более 100 млрд рублей.«В текущем году перенесём на более поздний срок погашение российскими субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей», – заявил глава правительства.Ожидается, что отсрочка позволит регионам сохранить дополнительные средства в своих бюджетах и направить их на выполнение социальных обязательств и реализацию текущих проектов.Бюджетные кредиты считаются одним из основных инструментов финансовой поддержки субъектов РФ. В последние годы федеральные власти неоднократно продлевали сроки их погашения, чтобы снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости

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