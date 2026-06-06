Учёные разработали препарат для защиты томатов от опасного грибка

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Дальневосточные учёные разработали препарат на основе молекул РНК для борьбы с грибком альтернарией, который поражает томаты, картофель, злаки и другие культуры. Об этом сообщили в Российском научном фонде.По данным РНФ, эксперименты показали, что обработка новым составом уменьшает площадь поражения листьев томатов до трёх раз. Разработка может стать более экологичной альтернативой традиционным химическим препаратам, которые способны попадать в почву и подземные воды.Препарат создали исследователи Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В его основе – двухцепочечные РНК, нацеленные на гены, необходимые для роста и деления клеток грибка.Учёные протестировали технологию на карликовых томатах. Самый заметный эффект показала РНК, направленная на ген Alt-a1: через семь дней после обработки площадь поражённых тканей оказалась в три раза меньше, чем у растений, обработанных водой. Другие варианты снизили повреждение листьев в 1,8 и 2,2 раза.Исследователи утверждают, что выбранные гены-мишени отсутствуют в растительных клетках, поэтому такая обработка не должна вредить самим томатам. Анализ также показал, что содержание хлорофилла у обработанных растений сохранялось почти на уровне здоровых.Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ и правительством Приморского края, опубликованы в Journal of Fungi. Мероприятие для возрастной категории 18+