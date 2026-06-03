Правительство подготовит закон о сохранении порога выручки для уплаты НДС на УСН

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Правительство совместно с депутатами Госдумы подготовит изменения в законодательство, которые закрепят действующий порог выручки для бизнеса на упрощённой системе налогообложения, после превышения которого возникает обязанность платить НДС.«Совместно с депутатами Госдумы надо проработать необходимые законодательные изменения и для организаций, которые применяют упрощённую систему налогообложения. Президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Его слова приводит ТАСС.Речь идёт о годовой выручке в размере 20 млн рублей. Сейчас именно этот порог действует для организаций и индивидуальных предпринимателей на УСН.Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума предложил отказаться от дальнейшего снижения этого лимита и сохранить его на нынешнем уровне. По словам главы государства, такое решение было принято после обсуждения с представителями бизнеса.Как ожидается, после подготовки и принятия соответствующих поправок предпринимателям не придётся готовиться к ранее запланированному снижению порога выручки для возникновения обязанности по уплате НДС. Мероприятие для возрастной категории 18+