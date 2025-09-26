Возрастное ограничение 18+
Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
Фото предоставлено Авито
Американский рэпер и звезда культового шоу MTV «Тачка на прокачку» Xzibit объявил о грядущем сотрудничестве с «Авито Авто».
На пресс-конференции в преддверии своего выступления на фестивале «Уличный драйв» в Лужниках он вышел к журналистам в футболке с надписью «AVITO.AUTO» и рассказал, что начал сотрудничать с российской платформой.
Рэпер также высказался на тему российского автопрома. Он признался в симпатии к классической «Волге» и поделился своими идеями по модернизации отечественных моделей. Так, по мнению артиста, из легендарной «Нивы» мог бы получиться полноценный «монстр-трак».
Кроме того, американский рэпер рассказал, что задумался об открытии автобизнеса в Москве, отметив уникальную атмосферу российской автомобильной культуры.
Позже в этот же день Xzibit анонсировал два концерта в декабре – в Москве и Санкт-Петербурге.
«С моими друзьями из "Авито Авто" мы готовим кое-что очень крутое! У нас есть большой сюрприз для вас! Следите за новостями!»,
– сказал рэпер.
