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ЛГБТ* внесли в перечень террористов и экстремистов в России
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Росфинмониторинг внес ЛГБТ* в перечень террористов и экстремистов.
Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. Сообщается, что в перечень внесены «движение и его структурные подразделения».
Напомним, в конце ноября Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ»* экстремистской организацией, ее деятельность была запрещена на территории России.
*Признано экстремистской организацией и запрещено в РФ 30 ноября 2023 года
Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. Сообщается, что в перечень внесены «движение и его структурные подразделения».
Напомним, в конце ноября Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ»* экстремистской организацией, ее деятельность была запрещена на территории России.
*Признано экстремистской организацией и запрещено в РФ 30 ноября 2023 года
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