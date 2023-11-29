Возрастное ограничение 18+
Верховный суд РФ признал «движение ЛГБТ» экстремистской организацией
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией.
Напомним, 17 ноября Минюст направил в суд иск о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией и ее запрете.
«В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 № 114-ФЗ выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», — сообщили в Минюсте.
Новость дополняется
Напомним, 17 ноября Минюст направил в суд иск о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией и ее запрете.
«В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 № 114-ФЗ выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», — сообщили в Минюсте.
Новость дополняется
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из-за снегопада в Свердловской области закрыли движение для грузовиков на Пермском тракте
23 ноября 2023
23 ноября 2023