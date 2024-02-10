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СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
Фото: Вечерние Ведомости
В управлении СК по ЯНАО заявили о проверке «по факту смерти Алексея Навального».
«Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в релизе.
О смерти политика сообщили ранее в УФСИН ЯНАО. У адвокатов пока нет подтверждения этой информации.
В январе 2022 года политик Алексей Навальный был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в релизе.
О смерти политика сообщили ранее в УФСИН ЯНАО. У адвокатов пока нет подтверждения этой информации.
В январе 2022 года политик Алексей Навальный был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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