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СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального

16.52 Пятница, 16 февраля 2024
Фото: Вечерние Ведомости
В управлении СК по ЯНАО заявили о проверке «по факту смерти Алексея Навального».

«Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в релизе.

О смерти политика сообщили ранее в УФСИН ЯНАО. У адвокатов пока нет подтверждения этой информации.

В январе 2022 года политик Алексей Навальный был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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