В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В УФСИН ЯНАО заявили о смерти Алексея Навального.Сообщается, что он умер в исправительной колонии №3.«Шестнадцатого февраля года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — пишут РИА Новости со ссылкой на релиз УФСИН.Там утверждают, что медработники якобы провели все необходимые реанимационные мероприятия, «которые положительных результатов не дали». «Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в релизе.Адвокат Навального при этом заявил журналистам, что пока не комментирует эти сообщения по решению семьи политика. «По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся», — заявил правозащитник. Он добавил, что адвокат был у Навального в среду, «было все нормально».Пресс-секретарь Кремля Песков сказал журналистам, что пока о ситуации не знает, в деле должны разбираться ФСИН.В ГосСМИ появились сообщения, что якобы у Навального оторвался тромб.Между тем, единомышленники политика сообщают в соцсетях, что у них нет никаких подтверждений информации о смерти Навального. Они сообщили, что адвокат вылетел в колонию.В январе 2022 года политик Алексей Навальный был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.