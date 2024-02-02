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В СПЧ Башкирии создали рабочую группу по защите прав участников митингов
Фото: официальный информационный ресурс Совета при главе РБ по правам человека и развитию института гражданского общества
Совет по правам человека в Башкирии создал рабочую группу, чтобы оказывать юридическую помощь участникам недавних митингов.
Речь об акциях протеста в Баймаке, которые состоялись в середине января.
«В Башкирии создана рабочая группа по защите прав жителей республики, которые привлекаются к ответственности за участие в несанкционированных акциях в Баймаке. Она инициирована Советом по правам человека РБ по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова», — сообщает телеграм-канал СПЧ Башкортостана.
В группу вошли квалифицированные адвокаты, правозащитники и общественные деятели, они встречаются с родственниками задержанных и арестованных. Юридическую помощь оказывают бесплатно.
Рабочую группу возглавила председатель СПЧ Башкирии Зульфия Гайсина. «Очень важно разобраться в каждом конкретном случае, разъяснить людям вопросы законодательства и процессуальные моменты, выявить объективные причины произошедших событий и главное — помочь минимизировать последствия. Мы будем проводить выезды непосредственно в Баймакский район для встреч с людьми», — прокомментировала Гайсина.
Напомним, в январе Баймакский районный суд Башкортостана приговорил активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии по статье о разжигании межнациональной розни (накануне оглашения приговора Росфинмониторинг внес Алсынова в «список террористов и экстремистов»).
В день приговора перед зданием суда собралось несколько сотен человек. Люди скандировали антиправительственные лозунги и требовали прекратить дело. Между протестующими и правоохранителями начались стычки. Позже в СК заявили о расследовании уголовного дела о массовых беспорядках.
О количестве задержанных официально не сообщалось. В пресс-службе судов позже сообщили, что было рассмотрено 152 дела об административных правонарушениях.
Речь об акциях протеста в Баймаке, которые состоялись в середине января.
«В Башкирии создана рабочая группа по защите прав жителей республики, которые привлекаются к ответственности за участие в несанкционированных акциях в Баймаке. Она инициирована Советом по правам человека РБ по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова», — сообщает телеграм-канал СПЧ Башкортостана.
В группу вошли квалифицированные адвокаты, правозащитники и общественные деятели, они встречаются с родственниками задержанных и арестованных. Юридическую помощь оказывают бесплатно.
Рабочую группу возглавила председатель СПЧ Башкирии Зульфия Гайсина. «Очень важно разобраться в каждом конкретном случае, разъяснить людям вопросы законодательства и процессуальные моменты, выявить объективные причины произошедших событий и главное — помочь минимизировать последствия. Мы будем проводить выезды непосредственно в Баймакский район для встреч с людьми», — прокомментировала Гайсина.
Напомним, в январе Баймакский районный суд Башкортостана приговорил активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии по статье о разжигании межнациональной розни (накануне оглашения приговора Росфинмониторинг внес Алсынова в «список террористов и экстремистов»).
В день приговора перед зданием суда собралось несколько сотен человек. Люди скандировали антиправительственные лозунги и требовали прекратить дело. Между протестующими и правоохранителями начались стычки. Позже в СК заявили о расследовании уголовного дела о массовых беспорядках.
О количестве задержанных официально не сообщалось. В пресс-службе судов позже сообщили, что было рассмотрено 152 дела об административных правонарушениях.
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