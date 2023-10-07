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В нескольких странах проходят массовые митинги в поддержку Палестины
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В нескольких странах в пятницу проходят массовые митинги в поддержку Палестины, передают СМИ.
В иорданской столице Аммане утром в пятницу на улицы вышли «тысячи человек». Люди собрались у мечети в центре Аммана.
В Кабуле в акции приняли участие «сотни жителей». Сообщается, что демонстранты с палестинскими плакатами также собрались у мечети в столице.
В Ираке на центральную площадь Багдада вышли «около 200 тысяч человек».
Сообщается, что пропалестинские демонстрации с разным количеством участников также прошли в Австрии, во Франции и США.
В Австралии митинги в поддержку Палестины прошли на этой неделе, однако позже местная полиция предупредила о запрете таких мероприятий.
В полиции заявили, что будут задерживать всех участников.
В иорданской столице Аммане утром в пятницу на улицы вышли «тысячи человек». Люди собрались у мечети в центре Аммана.
В Кабуле в акции приняли участие «сотни жителей». Сообщается, что демонстранты с палестинскими плакатами также собрались у мечети в столице.
В Ираке на центральную площадь Багдада вышли «около 200 тысяч человек».
Сообщается, что пропалестинские демонстрации с разным количеством участников также прошли в Австрии, во Франции и США.
В Австралии митинги в поддержку Палестины прошли на этой неделе, однако позже местная полиция предупредила о запрете таких мероприятий.
В полиции заявили, что будут задерживать всех участников.
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