В нескольких странах проходят массовые митинги в поддержку Палестины

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В нескольких странах в пятницу проходят массовые митинги в поддержку Палестины, передают СМИ.В иорданской столице Аммане утром в пятницу на улицы вышли «тысячи человек». Люди собрались у мечети в центре Аммана.В Кабуле в акции приняли участие «сотни жителей». Сообщается, что демонстранты с палестинскими плакатами также собрались у мечети в столице.В Ираке на центральную площадь Багдада вышли «около 200 тысяч человек».Сообщается, что пропалестинские демонстрации с разным количеством участников также прошли в Австрии, во Франции и США.В Австралии митинги в поддержку Палестины прошли на этой неделе, однако позже местная полиция предупредила о запрете таких мероприятий.В полиции заявили, что будут задерживать всех участников.