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Следователи прекратили дело генерала Цокова в связи с его гибелью
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Следователи прекратили уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова по нереабилитирующим основаниям - в связи с его гибелью.
Об этом со ссылкой на источники пишет ТАСС. Сообщается, что Цоков погиб в зоне боевых действий летом 2023 года, посмертно он был удостоен звания Героя РФ.
Напомним, основным фигурантом в этом деле является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Накануне стало известно, что Попову добавили обвинение в служебном подлоге.
По данным агентства, материалы дела в отношении Попова и еще одного фигуранта, предпринимателя Моисеева, выделены в отдельное производство.
Следствие считает, что экс-командующий 58-й армией Попов действовал в составе организованной группы, в которую входили также Цоков и Моисеев. По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 1 700 тонн изделий металлопроката, которые были предназначены для оборонительных сооружений.
Попов и Моисеев находятся в СИЗО.
Об этом со ссылкой на источники пишет ТАСС. Сообщается, что Цоков погиб в зоне боевых действий летом 2023 года, посмертно он был удостоен звания Героя РФ.
Напомним, основным фигурантом в этом деле является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Накануне стало известно, что Попову добавили обвинение в служебном подлоге.
По данным агентства, материалы дела в отношении Попова и еще одного фигуранта, предпринимателя Моисеева, выделены в отдельное производство.
Следствие считает, что экс-командующий 58-й армией Попов действовал в составе организованной группы, в которую входили также Цоков и Моисеев. По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 1 700 тонн изделий металлопроката, которые были предназначены для оборонительных сооружений.
Попов и Моисеев находятся в СИЗО.
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