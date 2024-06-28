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В ГД внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
В ГД внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.
Авторы инициативы - 50 депутатов и один сенатор.
По мнению авторов законопроекта, незаконная миграция дестабилизирует обстановку в стране, «служит средой для развития высокодоходного преступного бизнеса, нередко связанного с транснациональной преступностью».
В пояснении к документу приводится статистика МВД. В ведомстве утверждают, что в России существенно выросло число преступлений по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».
«Так, в 2023 году зарегистрировано 1 941 преступление, предусмотренное статьей 322.1 УК (+79,6%), из них по части первой - 1 114 (+102,5%), по части второй - 827 (+55,7%). В течение января - марта 2024 года зарегистрировано 580 преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК (+75,5%), из них по части первой - 261 (+42,6%), по части второй- 319 (+98,1%)», - указано в пояснительной записке.
За каждым из таких преступлений «стоят десятки, сотни, а нередко и тысячи мигрантов, нелегально находящихся на территории России», считают авторы.
Они предлагают распространить действие положений УК о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции. Изменения предлагается внести в статью 104.1 УК РФ.
Уточняется, что конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.
«Конфискация имущества <...> устраняет условия, способствующие совершению преступления, делает его экономически невыгодным, лишая нарушителя тех "благ", которые могли быть им приобретены в результате совершения преступления. Что, в свою очередь, способно значительно сократить объем "черной" экономики, связанной с организаций нелегальных миграционных потоков», - полагают авторы инициативы.
Авторы инициативы - 50 депутатов и один сенатор.
По мнению авторов законопроекта, незаконная миграция дестабилизирует обстановку в стране, «служит средой для развития высокодоходного преступного бизнеса, нередко связанного с транснациональной преступностью».
В пояснении к документу приводится статистика МВД. В ведомстве утверждают, что в России существенно выросло число преступлений по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».
«Так, в 2023 году зарегистрировано 1 941 преступление, предусмотренное статьей 322.1 УК (+79,6%), из них по части первой - 1 114 (+102,5%), по части второй - 827 (+55,7%). В течение января - марта 2024 года зарегистрировано 580 преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК (+75,5%), из них по части первой - 261 (+42,6%), по части второй- 319 (+98,1%)», - указано в пояснительной записке.
За каждым из таких преступлений «стоят десятки, сотни, а нередко и тысячи мигрантов, нелегально находящихся на территории России», считают авторы.
Они предлагают распространить действие положений УК о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции. Изменения предлагается внести в статью 104.1 УК РФ.
Уточняется, что конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.
«Конфискация имущества <...> устраняет условия, способствующие совершению преступления, делает его экономически невыгодным, лишая нарушителя тех "благ", которые могли быть им приобретены в результате совершения преступления. Что, в свою очередь, способно значительно сократить объем "черной" экономики, связанной с организаций нелегальных миграционных потоков», - полагают авторы инициативы.
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