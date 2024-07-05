В ДТП под Нижним Тагилом погиб пассажир не пристегнутый ремнем безопасности

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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ДТП произошло, сегодня, 7 июля около 00:30 в поселке Висим недалеко от Нижнего Тагила.По предварительным данным ГИБДД Свердловской области, 31-летний водитель автомобиля «Джили» возле дома №16 на улице Большевистская не справился с управлением, съехал с дороги и застрял в канаве.В аварии погиб 31-летний пассажир, который не был пристегнут и выбил лобовое стекло. Он умер на месте до приезда медиков. Водитель, который тоже не был пристегнут, получил травмы и был доставлен в больницу Нижнего Тагила.Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель с 10-летним стажем вождения в этом году к административной ответственности привлекался 2 раза. В каком состоянии он находился за рулем будет определено после химико-токсикологического исследования.