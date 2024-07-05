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В ДТП под Нижним Тагилом погиб пассажир не пристегнутый ремнем безопасности

12.36 Воскресенье, 7 июля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ДТП произошло, сегодня, 7 июля около 00:30 в поселке Висим недалеко от Нижнего Тагила.

По предварительным данным ГИБДД Свердловской области, 31-летний водитель автомобиля «Джили» возле дома №16 на улице Большевистская не справился с управлением, съехал с дороги и застрял в канаве.

В аварии погиб 31-летний пассажир, который не был пристегнут и выбил лобовое стекло. Он умер на месте до приезда медиков. Водитель, который тоже не был пристегнут, получил травмы и был доставлен в больницу Нижнего Тагила.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель с 10-летним стажем вождения в этом году к административной ответственности привлекался 2 раза. В каком состоянии он находился за рулем будет определено после химико-токсикологического исследования.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:44 Новость о гибели в зоне боевых действий православного активиста из Екатеринбурга оказалась фейковой
13:33 Волонтеры промаркируют маршрут до перевала Дятлова
13:07 Ретротрамвай «Достоевский» будет курсировать в центре Екатеринбурга в дни форума ИННОПРОМ-2024
12:19 Екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов сообщил в письме, что его били и не говорили за что задержали
11:49 Журналистов не пустили на заседание по делу екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова
11:30 Пожарные добровольцы Свердловской области объявили срочный сбор на адаптированный автомобиль
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20:40 В Ельцин Центре наградят авторов лучших пьес о «лихих девяностых»
20:17 В Екатеринбурге усилят работу по очистке водоёмов
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