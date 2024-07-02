Сад Нурова приглашает на День Исети в Екатеринбурге

— сообщает команда сада

День Исети — очень важный день для нас. Сад Нурова — это зелёный оазис на берегу нашей единственной реки в центре города Екатеринбурга, который так стремительно уплотняется бетонными джунглями. Именно такими, как наш сад, мы хотели бы видеть берега всей Исети: живыми, цветущими, наполненными природой, историей и смыслами,