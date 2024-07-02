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Сад Нурова приглашает на День Исети в Екатеринбурге
Иллюстрация: Катя Юманова для Сада Нурова
7 июля в 15:00 состоится восьмой ежегодный День Исети. Сад Нурова подготовил новую программу, исключив садовые работы (обещали рассказать почему позже), и приглашают всех прийти в нарядной и торжественной одежде.
Сегодня посетителей ждут разнообразные мероприятия. В 15:30 начнется йога на траве с Анной Кимивайтвэй, а в 16:00 — рисование с Алексеем Рыжковым. В 16:30 экскурсовод Юлия Голяк расскажет об истории района Царского моста и Михаиле Нурове, а Театр Будто представит перфоманс на берегу Исети.
В 17:30 начнется концерт уральских музыкантов, в котором примут участие группы Copper Mount, Дарья Пихнова, Последнее Сентября, Molten Point, half-past nine, Ариана и SHORTDRINKS. Также, если позволит погода, 9 июля в 20:30 на Верх-Исетском пруду пройдет встреча заката на сап-бордах, организованная совместно с командой Свой в доску (подробности по заплыву тут).
Сегодня посетителей ждут разнообразные мероприятия. В 15:30 начнется йога на траве с Анной Кимивайтвэй, а в 16:00 — рисование с Алексеем Рыжковым. В 16:30 экскурсовод Юлия Голяк расскажет об истории района Царского моста и Михаиле Нурове, а Театр Будто представит перфоманс на берегу Исети.
В 17:30 начнется концерт уральских музыкантов, в котором примут участие группы Copper Mount, Дарья Пихнова, Последнее Сентября, Molten Point, half-past nine, Ариана и SHORTDRINKS. Также, если позволит погода, 9 июля в 20:30 на Верх-Исетском пруду пройдет встреча заката на сап-бордах, организованная совместно с командой Свой в доску (подробности по заплыву тут).
День Исети — очень важный день для нас. Сад Нурова — это зелёный оазис на берегу нашей единственной реки в центре города Екатеринбурга, который так стремительно уплотняется бетонными джунглями. Именно такими, как наш сад, мы хотели бы видеть берега всей Исети: живыми, цветущими, наполненными природой, историей и смыслами,
— сообщает команда сада
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