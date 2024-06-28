Причиной половины смертей в Екатеринбурге становятся болезни кровеносной системы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Более, чем в 50 процентов случаев смерть у екатеринбуржцев наступает из-за болезней системы кровообращения. Об этом заявила начальник центрального екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина.Заявление руководительницы екатеринбургского отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека было сделано на заседании администрации города, которое было посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке. Следующей по «популярности» причиной смерти среди екатеринбуржцев, по словам Елены Потапкиной являются злокачественные образования (на них приходится более 20 процентов смертей).Чиновница Роспотребнадзора сообщила также, что в Екатеринбурге фиксируется рост количества заболевших ветряной оспой, корью, скарлатиной и коклюшем. Происходит это по причине того, что горожане недостаточно вакцинируются. Другая проблема в области здравоохранения — слишком позднее выявление болезней. И это при том, что в последние годы заметно увеличилось проведение профилактических медицинских осмотров, которые как раз и призваны выявлять недуги загодя, ещё «на подходе».