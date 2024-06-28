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Волонтеры промаркируют маршрут до перевала Дятлова
Иллюстрация: ВК сообщество «Большая уральская тропа»
Участники экспедиции из восьми человек промаркируют 70-километровый участок тропы Чистоп — Ушма — Дятлова. Волонтеры Благотворительного фонда «Синара» нанесут на деревья бело-красно-белые метки, запишут цифровой трек и составят описание маршрута. Экспедиция продлится десять дней. Об этом cообщили в ВК сообществе «Большая уральская тропа».
В 2024 году на Северном Урале планируется промаркировать 240 км трека Большой уральской тропы и установить 25 информационных и навигационных стендов. Волонтеры промаркировали уже более 500 км трека. В этом году они также работают над восстановлением и благоустройством природных источников питьевой воды.
Следить за передвижением экспедиции можно будет в режиме реального времени. У группы будет спутниковый трекер, передающий данные о местонахождении участников каждый час. Ссылка для отслеживания размещена в официальном сообществе ВК Большой уральской тропы.
В 2024 году на Северном Урале планируется промаркировать 240 км трека Большой уральской тропы и установить 25 информационных и навигационных стендов. Волонтеры промаркировали уже более 500 км трека. В этом году они также работают над восстановлением и благоустройством природных источников питьевой воды.
Следить за передвижением экспедиции можно будет в режиме реального времени. У группы будет спутниковый трекер, передающий данные о местонахождении участников каждый час. Ссылка для отслеживания размещена в официальном сообществе ВК Большой уральской тропы.
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