Волонтеры промаркируют маршрут до перевала Дятлова

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Участники экспедиции из восьми человек промаркируют 70-километровый участок тропы Чистоп — Ушма — Дятлова. Волонтеры Благотворительного фонда «Синара» нанесут на деревья бело-красно-белые метки, запишут цифровой трек и составят описание маршрута. Экспедиция продлится десять дней. Об этом cообщили в ВК сообществе «Большая уральская тропа».В 2024 году на Северном Урале планируется промаркировать 240 км трека Большой уральской тропы и установить 25 информационных и навигационных стендов. Волонтеры промаркировали уже более 500 км трека. В этом году они также работают над восстановлением и благоустройством природных источников питьевой воды.Следить за передвижением экспедиции можно будет в режиме реального времени. У группы будет спутниковый трекер, передающий данные о местонахождении участников каждый час. Ссылка для отслеживания размещена в официальном сообществе ВК Большой уральской тропы.