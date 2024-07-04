Возрастное ограничение 18+
Пожарные добровольцы Свердловской области объявили срочный сбор на адаптированный автомобиль
Фото: телеграм-канал «Добровольцы Быстрого Реагирования»
Движение «Добровольцы быстрого реагирования» объявило сбор на пожарный автомобиль «Соболь», который пожарные добровольцы нашли для своих нужд в Подмосковье, но который при этом для них продавец может придержать лишь до середины августа.
В этом году Екатеринбург и Свердловская область не так сильно страдают от дыма от ландшафтных пожаров, но это заслуга не только многоснежной зимы, но и регулярной, невидимой для большинства горожан работы пожарных добровольцев (в том числе) по профилактике и окарауливанию лесных и торфяных пожаров.
Но и для профилактики, и, тем более, для тушения пожаров необходима проходимая техника — которой у добровольных пожарных пока нет. Из-за чего они зависимы от лесничеств и местных администраций в вопросе доставления до мест тушения (главред Вечерних ведомостей также принимал участие в тушении торфяных пожаров в качестве пожарного добровольца, и подтверждает, что вопрос доставления является одним из ключевых). При этом, например, большинство торфяных пожаров не тушат ни МЧС (поскольку горит за пределами населенных пунктов), ни Авиалессохрана (поскольку это не земли лесного фонда), и в случае их возникновения и бездействия собственника участка пожарные добровольцы – едва ли не единственные, кто может оперативно выехать и приступить к ликвидации возгорания.
Для того, чтобы они могли это делать, им нужен адаптированный автомобиль «Соболь», который пока ещё можно купить за 600 тысяч рублей. На момент написания публикации собрано чуть более 99 тысяч рублей (16,6%), сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь.
В этом году Екатеринбург и Свердловская область не так сильно страдают от дыма от ландшафтных пожаров, но это заслуга не только многоснежной зимы, но и регулярной, невидимой для большинства горожан работы пожарных добровольцев (в том числе) по профилактике и окарауливанию лесных и торфяных пожаров.
Но и для профилактики, и, тем более, для тушения пожаров необходима проходимая техника — которой у добровольных пожарных пока нет. Из-за чего они зависимы от лесничеств и местных администраций в вопросе доставления до мест тушения (главред Вечерних ведомостей также принимал участие в тушении торфяных пожаров в качестве пожарного добровольца, и подтверждает, что вопрос доставления является одним из ключевых). При этом, например, большинство торфяных пожаров не тушат ни МЧС (поскольку горит за пределами населенных пунктов), ни Авиалессохрана (поскольку это не земли лесного фонда), и в случае их возникновения и бездействия собственника участка пожарные добровольцы – едва ли не единственные, кто может оперативно выехать и приступить к ликвидации возгорания.
Для того, чтобы они могли это делать, им нужен адаптированный автомобиль «Соболь», который пока ещё можно купить за 600 тысяч рублей. На момент написания публикации собрано чуть более 99 тысяч рублей (16,6%), сбор производится на счет общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные жители», поучаствовать в сборе и отслеживать его ход можно здесь.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию