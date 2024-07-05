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Новость о гибели в зоне боевых действий православного активиста из Екатеринбурга оказалась фейковой

13.44 Суббота, 6 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Новость о гибели православного активиста Руслана (Сергия) Алиева оказалась фейковой. Телеграм-канал «Боевое братство Русского мира "За державу обидно!"», который изначально сообщил о его смерти, поздним вечером уточнил, что Алиев жив, но получил ранение.

Позже канал опубликовал фото Алиева с травмированной рукой и видео, где он говорит: «Слава богу, мы пока еще не двухсотые».

Алиев в Екатеринбурге получил широкую известность в 2017 году своими активными действиями против показа фильма «Матильда» о последнем российском императоре Николае II, в октябре 2017 года Сергий Алиев даже избил манекен режиссёра Алексея Учителя (Алиев — экс-чемпион России по боксу и чемпион Урала по кикбокисингу).

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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