Главред «Ревдинского рабочего» рассказала свою версию обстоятельств проверки прокуратуры по поводу высказываний в адрес подростка

Я считаю, что данная история – о том, как местная оппозиционерка пытается использовать медийный ресурс Мизулиной, чтобы поднять свою значимость. Причем делает это за счет фейка. Вероятно, расчет оппозиционерки на то, что я буду отмалчиваться и госпожа Мизулина не узнает, что ею, по сути, пытаются манипулировать. Причем делает это гражданка, которая занимает оппозиционные по отношению к власти в России политические позиции.



Если обобщить тезис, который оппозиционерка пытается поднять на уровень Мизулиной, он выглядит так: «представитель администрации оскорбил и назвал нищебродом несовершеннолетнего, который просил привезти питьевую воду, и отправил его пить из лужи.



Хотя на самом деле:

• НЕ БЫЛО представителя администрации, я – главный редактор СМИ. И беседа происходила в телеграм-канале СМИ, а не на ресурсе администрации.

• НЕ БЫЛО оскорблений, и Следственный комитет уже отказал оппозиционерке в привлечении меня к ответственности «за оскорбление».

• НЕ БЫЛО слова «нищеброд», я его вообще не говорила.

• И НЕ БЫЛО предложения пить из лужи. Я хотела помочь советом человеку, который в аномальный майский снегопад остался без света. Предложила ему разные варианты, где взять воду: в водоразборной колонке около его дома, в роднике, купить бутилированную воду, или купить электрогенератор, чтобы у него в частном доме работал насос. Человек живет в частном секторе, там централизованного водоснабжения вообще нет, а в период катаклизма штатно работали колонки с водой, это подтвердил Водоканал.



Я думала, что общаюсь со взрослым, который в сложной ситуации. Возраст собеседник назвал только в конце беседы, после чего я ее свернула. Позже оппозиционерка это все вывернула. Предложение купить воду или генератор превратилось в «назвали нищебродом», а предложение набрать воду в роднике – в «пить из лужи», хотя в роднике грунтовые воды, а не талые, и это изучают в начальной школе.



При этом, единственная возможность, когда несовершеннолетний 16-летний парень мог остаться без воды – если сама оппозиционерка, которая отвечает за него, бросила парня без воды в период природного катаклизма. Причем около дома оппозиционерки есть работавшая и в тот период тоже водоразборная колонка Водоканала, так что никаких проблем набрать воды у него не было в принципе. Причем живут эти граждане около данной колонки на протяжении примерно 12 лет. Свердловские журналисты уже поставили этот вопрос перед Следственным комитетом – почему оппозиционерка допустила, что несовершеннолетний остался без воды, почему ни она с ним не связалась, ни он с ней?



Публикаций о том, что показала проверка СК – я пока не видела. Полагаю, Мизулиной тоже стоит задаться этим вопросом и, возможно, поторопить силовиков, ведь если взрослый не отвечает должным образом за несовершеннолетнего, должны последовать соответствующие меры. А то, что оппозиционерка пытается манипулировать лидером общественного мнения, стоящим на патриотических позициях, в своих оппозиционных целях – это, пожалуй, и правда вопрос о безопасности использования Интернета. Только ровно наоборот тому, что оппозиционерка пытается транслировать.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ольга Вертлюгова прислала в нашу редакцию свой комментарий о ситуации вокруг проверки прокуратуры по факту оскорбления ею подростка. Напомним, что 16-летний подросток опубликовал комментарий с просьбой к администрации Ревды обеспечить водой обесточенный район, где он проживает. В ответ Ольга назвала его «двоечником», предложила спросить у мамы, почему она не купила генератор, как сделала это Ольга, и предложила сходить на родник.Публикуем Комментарий Ольги Вертлюговой, который она прислала в нашу редакцию, полностью: