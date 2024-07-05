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В Екатеринбурге завели дело на мужчину, который пытался затащить девочку в машину, за применение силы к полицейскому
Фото: «Екатеринбург с огоньком»
Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.
В социальных медиа сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина применил физическую силу к полицейскому во время задержания. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ.
Напомним, что 4 июля, в Екатеринбурге мужчина пытался затащить 13-летнюю девочку в машину. Во время задержания он ударил полицейского и попытался сбежать.
В социальных медиа сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина применил физическую силу к полицейскому во время задержания. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ.
Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах,
— сообщает СК по области в телеграм-канале
Напомним, что 4 июля, в Екатеринбурге мужчина пытался затащить 13-летнюю девочку в машину. Во время задержания он ударил полицейского и попытался сбежать.
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