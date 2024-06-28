Во Владивостоке будут судить двух сотрудниц полиции, которые требовали у подчинённых отдать им премии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Во Владивостоке будут судить двух бывших сотрудниц полиции, которые требовали у подчинённых отдать им премии.Об этом сообщает прокуратура ПриморьяПо данным ведомства, речь идёт о бывшем командире отдельного взвода по охране объектов органов внутренних дел УМВД по Владивостоку и её заместителе.Женщины обвиняются по пп. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности).«По версии следствия, в период с декабря 2023 года по январь 2024 года бывшие полицейские потребовали от подчинённых передать им часть денежных средств, полученных в качестве премии», - сообщает прокуратура.В результате восьми потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 500 тыс. рублей.В ведомстве добавили, что фигурантки возместили ущерб в период расследования уголовного дела.Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.