Уральского гусара этапируют из екатеринбургского СИЗО в Камышлов

«Дорогие друзья, враги, сочувствующие и просто любопытствующие! Волей судьи я убываю из родного города в СИЗО-4 г. Камышлова. Ситуация перестает быть томной. Даже не знаю, что и добавить», — пишет Ярослав Ширшиков в своём послании.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ярослав Ширшиков передал очередную весточку из неволи. На этот раз не очень весёлую, хотя обычно «уральский гусар» демонстрирует юмористическое отношение к любым передрягам в своей жизни.Письмо о смене места отсидки своего срока за «оправдание терроризма» Ярослав Ширшиков написал несколько дней назад, 2 июля. В подписи к нему он напоминает о своём статусе политзаключённого, который ему присвоили правозащитные организации.К слову, в предыдущем письме из неволи от 27 июня известный уральский пиарщик, гражданский активист и весельчак в подробностях описал казусную историю о том, как почти месяц не мог добиться от администрации екатеринбургского СИЗО-5 элементарной починки искрящей, а потому опасной, электрической розетки. Закончилась эта история тем, что Ярослав Ширшиков собственноручно заменил розетку, выпросив у охраны новую розетку и отвёртку… Думается, теперь в СИЗО Камышлова начнут улучшаться условия в камерах.