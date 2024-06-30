В Свердловской области утонули 22 человека с начала июня





— сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области

В ежедневном режиме сотрудники МЧС патрулируют прибрежные территории, чтобы напомнить свердловчанам о мерах безопасности на водоемах,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С начала июня на водоемах Свердловской области произошло 23 происшествия, в результате которых утонули 22 человека, включая 5 детей.О последней трагедии МЧС сообщило вчера, 6 июля. В поселке Юшкова Тугулымского городского округа на акватории реки Айба утонул ребенок. Обстоятельства трагедии выясняют инспекторы ГИМС МЧС России и правоохранительные органы.