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Прокуратура начала проверку главреда «Ревдинского рабочего» после жалобы Екатерины Мизулиной
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту оскорблений подростка главредом «Ревдинского рабочего» Ольги Вертлюговой. Это произошло после жалобы Екатерины Мизулиной.
16-летний подросток опубликовал комментарий с просьбой к администрации городского округа Ревда обеспечить водой обесточенный район, где он проживает. В ответ Ольга назвала его «двоечником», высмеяла финансовое положение его семьи и предложила сходить на родник.
Семья подростка обратилась за помощью к Екатерине Мизулиной, и недавно прокуратура Свердловской области объявила о начале проверки по факту оскорбительных высказываний Вертлюговой и назначении лингвистической экспертизы.
Об этом сообщила Екатерина Мизулина в себя в телеграм-канале. Также в своем посте она называет Ольгу Вертлюгову чиновницей. Сама Ольга сообщила изданию Е1, что не является чиновницей, а работает главным редактором «Ревдинского рабочего» и оказывает управлению городским хозяйством города услуги SMM.
Обновление:
Ольга Вертлюгова прислала в нашу редакцию комментарий. Приводим его частично:
«Я думала, что общаюсь со взрослым, который в сложной ситуации. Возраст собеседник назвал только в конце беседы, после чего я ее свернула. Позже оппозиционерка это все вывернула. Предложение купить воду или генератор превратилось в «назвали нищебродом», а предложение набрать воду в роднике – в «пить из лужи», хотя в роднике грунтовые воды, а не талые, и это изучают в начальной школе».
16-летний подросток опубликовал комментарий с просьбой к администрации городского округа Ревда обеспечить водой обесточенный район, где он проживает. В ответ Ольга назвала его «двоечником», высмеяла финансовое положение его семьи и предложила сходить на родник.
Семья подростка обратилась за помощью к Екатерине Мизулиной, и недавно прокуратура Свердловской области объявила о начале проверки по факту оскорбительных высказываний Вертлюговой и назначении лингвистической экспертизы.
В рамках рассмотрения обращений организованы проверочные мероприятия на предмет наличия в действиях Вертлюговой О.С. признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ.,
— сообщается в ответе прокуратуры Мизулиной
Об этом сообщила Екатерина Мизулина в себя в телеграм-канале. Также в своем посте она называет Ольгу Вертлюгову чиновницей. Сама Ольга сообщила изданию Е1, что не является чиновницей, а работает главным редактором «Ревдинского рабочего» и оказывает управлению городским хозяйством города услуги SMM.
Обновление:
Ольга Вертлюгова прислала в нашу редакцию комментарий. Приводим его частично:
«Я думала, что общаюсь со взрослым, который в сложной ситуации. Возраст собеседник назвал только в конце беседы, после чего я ее свернула. Позже оппозиционерка это все вывернула. Предложение купить воду или генератор превратилось в «назвали нищебродом», а предложение набрать воду в роднике – в «пить из лужи», хотя в роднике грунтовые воды, а не талые, и это изучают в начальной школе».
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