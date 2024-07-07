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Жители Свердловской области жалуются на мусорный коллапс
Фото: сообщество ВК «Подслушано Полевской» / vk.com/podslushanopolevskoi
В СМИ и соцсетях появляются сообщения о проблемах с вывозом мусора. Жительница поселка Вересовка под Первоуральском поделилась информацией о настоящем мусорном коллапсе: на улице Заводская долгое время не убирают мусор.
«Горы мусора, такого еще не было отродясь», — сообщила жительница телеграм-каналу «Инцидент Екатеринбург».
Соцсети заполнились фотографиями заваленных мусором контейнерных площадок в Полевском и Ревде, где жители продолжают выражать своё недовольство.
Напомним, что в Полевском не вывозят мусор почти неделю.
«Горы мусора, такого еще не было отродясь», — сообщила жительница телеграм-каналу «Инцидент Екатеринбург».
Соцсети заполнились фотографиями заваленных мусором контейнерных площадок в Полевском и Ревде, где жители продолжают выражать своё недовольство.
Напомним, что в Полевском не вывозят мусор почти неделю.
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