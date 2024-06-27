Спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении насильственного захвата власти

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти, заявили в госкомитете нацбезопасности республики.Сообщается, что некая группа планировала организацию массовых беспорядков.«Пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан», - говорится в сообщении пресс-службы госкомитета.В группировку, по данным ведомства, входят лица, «поддерживающие идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующие религиозную идеологию».Задержаны четверо граждан Киргизии, они находятся в СИЗО.По месту жительства фигурантов провели обыски. Спецслужбы утверждают, что были изъяты «компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература, а также другие запрещенные предметы».