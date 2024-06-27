СМИ: в Дрездене обнаружили пулевое отверстие в штаб-квартире партии Шольца

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Дрездене в штаб-квартире партии СДПГ обнаружили пулевое отверстие в окне.Полиция предполагает, что здание подверглось обстрелу, сообщил накануне Bild со ссылкой на источники в полиции. Предположительно, обстрел может быть связан с предстоящими выборами.Здание находится рядом с парламентом Саксонии на Эльбе.По данным издания, пулевое отверстие в окне третьего этажа обнаружили ещё в конце июня, однако известно об этом стало только сейчас.Ни одной пули около здания и внутри пока не обнаружено. Размер отверстия составляет около 5 мм, расследование взяло на себя агентство госбезопасности.В партии заявили, что нельзя исключать политический мотив. Они намерены усилить меры безопасности.По данным издания, в мае на одного из членов партии было совершено нападение во время расклейки предвыборных плакатов. Политик был госпитализирован с переломами.Нападавший и его сообщники ожидают суда.