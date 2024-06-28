Возрастное ограничение 18+
Ретротрамвай «Достоевский» будет курсировать в центре Екатеринбурга в дни форума ИННОПРОМ-2024
Фото: сайт «Департамент информационной политики Свердловской области»
Ретротрамвай 71-431Р «Достоевский» от компании «Уралтрансмаш» будет курсировать по центру Екатеринбурга во время Международного промышленного форума ИННОПРОМ-2024. С 8 по 10 июля он будет ездить от остановки Волгоградская до гостиницы «Исеть» без остановок по пути. Об этом сообщает информационный портал региона.
Трамвай будет работать с 10:00 до 14:00, отправляясь каждый час от начальной точки. Чтобы совершить поездку, необходимо предварительно записаться на стенде компании Уралтрансмаш (1С5) на выставке ИННОПРОМ или через социальные сети компании во Вконтакте или Telegram.
Трамвай «Достоевский» — это трехсекционный двунаправленный низкопольный трамвай, созданный для исторического центра Санкт-Петербурга. Его дизайн выполнен в стиле знаменитого ленинградского трамвая ЛМ-57, который называли «Стиляга».
12 апреля трамвай «Достоевский» сбил пешеходов в Санкт-Петербурге на пересечении улиц Одоевского и Наличной. Пострадали несколько человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу, троим понадобилась госпитализация.
Трамвай будет работать с 10:00 до 14:00, отправляясь каждый час от начальной точки. Чтобы совершить поездку, необходимо предварительно записаться на стенде компании Уралтрансмаш (1С5) на выставке ИННОПРОМ или через социальные сети компании во Вконтакте или Telegram.
Трамвай «Достоевский» — это трехсекционный двунаправленный низкопольный трамвай, созданный для исторического центра Санкт-Петербурга. Его дизайн выполнен в стиле знаменитого ленинградского трамвая ЛМ-57, который называли «Стиляга».
12 апреля трамвай «Достоевский» сбил пешеходов в Санкт-Петербурге на пересечении улиц Одоевского и Наличной. Пострадали несколько человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу, троим понадобилась госпитализация.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на Малышева у трамвая отпало колесо
28 июня 2024
28 июня 2024
Мэру Екатеринбурга презентовали электробус «Генерал»
06 июля 2024
06 июля 2024
На ЕКАДе насмерть сбили пешехода
03 июля 2024
03 июля 2024