Жара неделю будет держать Екатеринбург в своих объятиях





— рассказывает синоптик в телеграм-канале Согласно климату, июль в Екатеринбурге является в среднем самым теплым месяцем года, действующая климатическая норма составляет +18,9 градусов. Самый холодный июль со средней температурой +13,7 градусов отмечался в 1908 году, а самый теплый — в 1989 году (средняя +22,7 градусов). В последние годы июль в городе был преимущественно теплым (2022-23, 2020, 2018, 2016) или в пределах нормы (2021, 2019). По-настоящему холодных июлей с 2014-15 годов в Екатеринбурге не было.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Согласно прогнозу синоптика Алексея Пулина в телеграм-канале "Погода в Екатеринбурге", с 8 по 11 июля в Екатеринбурге будет очень тепло. Ночью температура поднимется до +17 градусов, а днем будет достигать до +30 градусов. После этого погода начнет постепенно охлаждаться.Сразу после завершения жаркой недели, 12 июля ожидается +21 градус, а на следующий день, 13 июля, температура воздуха снизится до всего +15 градусов.