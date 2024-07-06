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Екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов сообщил в письме, что его били и не говорили за что задержали
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов сообщил, что его били, а также не сообщали причины задержание более шести часов. Это стало известно из письма, которое предоставили Вечерним ведомостям.
Также в письме Алексей утверждает, что дело заказное и сфабриковано ГУФСИН за его правозащитную деятельность.
По словам правозащитника, еще вчера он собирался опубликовать видеозаписи пыток заключенных, но к нему пришли с обыском и задержали.
Сегодня будет избрана мера пресечения для правозащитника. На заседание журналистов не пустили.
Также в письме Алексей утверждает, что дело заказное и сфабриковано ГУФСИН за его правозащитную деятельность.
Об этом указано в фабуле обвинения: “Распространял недостоверную информацию в отношении уголовно-исполнительной системы…”,
— сообщается в письме
По словам правозащитника, еще вчера он собирался опубликовать видеозаписи пыток заключенных, но к нему пришли с обыском и задержали.
Сегодня будет избрана мера пресечения для правозащитника. На заседание журналистов не пустили.
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