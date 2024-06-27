На Юго-Западе Екатеринбурга началась «точечная» застройка, против которой протестовали жители

Иллюстрация: рендер проекта из телеграм-канала «Фортис-Девелопмент»



— написала одна из местных жительниц.

«Конечно, застройщику интересно засунуть в середину района свой дом – район в принципе благоустроен, всё рядом. Но нагрузка этого дома явно ухудшит жизнь нашего района, людей, которые тут живут годами <...> В 64 школе за год дважды авария была, водоканал работал»,

Ещё одна попытка застроить сквер в Екатеринбурге?

Собрание жителей Юго-Запада, возмущённых возможной застройкой сквера, 6 июня 2022 года. Фото: читатель «Вечерних ведомостей»





— сказал представитель «Фортиса» Там немножко не так было. Проект бизнес-центра был связан с компанией ООО «НПП Горизонт». Это не наша компания. Очень давно им был предоставлен в аренду земельный участок. И когда мы обратились в мэрию со своими проектом, мэрия сказала, что очень переживает из-за строительства офисного центра в сквере, потому что это может вызвать социальный резонанс, и поэтому администрация будет блокировать любую стройку там. После этого мы нашли собственников ООО «НПП Горизонт», выкупили у них эту компанию, я стал её директором, и, уже будучи собственниками этой компании, отказались от этого земельного участка в пользу города,

Сквер рядом с АТС, против застройки которого выходили жители Юго-Запада в 2022 году. Скриншот: Владислав Постников (2020 год)





— заявил Николай Медведев Выгоды мы никакой не получили. От этого мы получили убыток, потому что мы за эту фирму заплатили деньги, а прибыли никакой не получили и в итоге добровольно отказались от аренды этого земельного участка,

«Мэрия: мы научились блокировать стройки на месте АТС»

Здание АТС (слева) сейчас уже снесено. Фото сделано в 2020 году главредом «Вечерних ведомостей» Владиславом Постниковым





говорил в 2023 году Галямов. Места для точечной застройки возникают, когда бизнесмены выкупают землю под бывшими АТС во дворах и получают разрешение на строительство. Мэрия научилась блокировать такие проекты,

Разрешение на строительство дома на 264 квартиры на месте снесённой АТС на Бардина 21а

Схема движения, наложенная на карту 2GIS. Скриншот: Накануне.ру





— сказала она По итогу стоянку за домом легализовали – во всяком случае так на картинке. Похоже, что и деревья вырубят. Жители первых подъездов Онуфриева 24/2 будут жить рядом с парковкой и нюхать выхлопные газы. Не жилая зона, а сплошные парковки,

Стоянка, организованная на газоне у бывшего здания АТС. Фото: Владислав Постников

Иллюстрация: проект жилого дома «Башня времени» с сайте застройщика





— сказал руководитель девелопера Нашим проектом не подразумевается вырубка ни одного дерева. На смежном участке «Екатеринбургская электросетевая компания» ведёт плановые работы по переустройству сетей района – как они сообщили нам, вырубать деревья они не будут, на это нет разрешения, но работами предусмотрена подрезка деревьев,

Вид из окон дома Онуфриева 24/2 в сторону стройплощадки. Деревья между домом и стройплощадкой находятся на территории ТОП-1, которую стройка затронуть не должна. Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию