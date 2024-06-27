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На Юго-Западе Екатеринбурга началась «точечная» застройка, против которой протестовали жители
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Юго-Западном жилом районе Екатеринбурга, рядом с культурно-досуговым центром «Дружба» на улице Академика Бардина началось строительство 25-этажного жилого дома. Дом начали возводить на месте снесённой этой весной автоматической телефонной станции (АТС). Жители близлежащих домов, расположенных по улицам Академика Бардина и Начдива Онуфриева, ранее неоднократно протестовали против планов по «точечной» застройке территории, но, по всей видимости, предотвратить строительство многоэтажки не смогли – застройщик уже объявил в своём телеграм-канале и на сайте о старте продаж квартир в будущем доме. Всего их, согласно проектной декларации, будет 264.
Появление такого количества новых соседей больше всего и настораживает жителей квартала, застройка которого сложилась ещё в советское время и в котором нет зданий выше 16 этажей. Люди обеспокоены тем, что дом будут подключать к существующей инфраструктуре, и без того изношенной.
Пик протестной активности в связи с планируемой стройкой на Бардина был летом 2022 года – тогда на улицы вышли десятки жильцов соседних домов, возмущённые планами по точечной застройке. Причём о стройке на месте АТС тогда не говорилось – речь на тот момент шла о строительстве на соседнем участке: на территории сквера между ещё целой АТС и школой №64. Согласно градостроительному зонированию, сквер был определён под «место размещения многоэтажного офисного здания с торговыми и социальными объектами на 1-2-м этажах и подземным паркингом». На встречу с жителями тогда приезжала женщина, сказавшая, что она от компании «Скон-Строй». Она не показала документации о строительстве офисника, при этом заявила, что застройщик действует в рамках закона и всех согласосваний.
Однако администрация Екатеринбурга по результатам общественных обсуждений, в которых приняло участие всего 9 человек, отклонила в итоге предложенный застройщиком проект межевания и планировки территории, а позже присвоила территории сквера статус ТОП-1 (зона парков, скверов, бульваров, где запрещено капстроительство).
Гендиректор застройщика «Фортис» Николай Медведев рассказал «Вечерним ведомостям» несколько иную версию событий:
На вопрос о том, какая выгода была от такой сделки, Медведев ответил «Вечерним ведомостям», что девелопер стремится к тому, чтобы «всё было нормально там, где строятся объекты, чтобы не было социального резонанса». А строительство офисника вкупе со строительством многоэтажки этот социальный резонанс бы могло, по словам Медведева, вызвать.
Медведев также сказал, что сквер между высотным домом «Башня времени» (так называется проект на сайте «Фортиса») и школой №64 во время строительства дома застройщик благоустроит за свой счёт. Точные сроки благоустройства директор застройщика назвать затруднился, сказав, что пока проходят согласования проекта с комитетом благоустройства. Сквер останется доступным для горожан, а вот территорию дома «Башня времени» огородят «как и у всех новых жилых комплексов», сказал девелопер.
Однако сохранение сквера, судя по настроениям жителей близлежащих домов (особенно девятиэтажки по Начдива Онуфриева, 24/2) не является достаточным условием, чтобы прекратить протесты и жалобы во всевозможные органы. Многих жителей дома, располагавшегося ближе всех к бывшей АТС, обнадёжило заявление строительного вице-мэра Екатеринбурга, Рустама Галямова, сделанное в прошлом году в ходе интервью изданию Е1.
Заявление было сделано спустя почти год после протестов в сквере у «Дружбы», однако на расположенную рядом с АТС оно, как показала практика, не распространялось. При этом разрешение на строительство застройщику выдано 14 июня 2024 года (то есть всего две недели назад) и подписано оно самим же Галямовым.
Обеспокоенность местных жителей вызывают не только планы подключения будущей высотки, коих район не видывал, к существующей инфраструктуре, но и транспортные проблемы, которые начались ещё до старта стройки. Так, в марте строительным забором был перегорожен удобный выезд в сторону улицы Ясной, которым последние 10 лет пользовались жители домов по Громова, 140, Онуфриева, 24/2 и нескольких других. Альтернативный выезд из-за дорог с односторонним движением длиннее в разы, и уже тогда жители стали бить тревогу, что для мусоровозов, пожарных и скорой остался только один въезд и, если его случайно перекроет снегоуборочная техника или неосведомленный автомобилист, жильцы сразу нескольких домов рискуют остаться без помощи медиков, МЧС и с неубранным из дворов мусором, писало издание Накануне.ру.
Это только те транспортные проблемы, которые начались. К ним, как ожидается, добавятся припаркованные во дворах машины жителей нового дома. Также жительница соседнего здания выразила недовольство тем, что нелегальная парковка, которая много лет функционировала у здания АТС, на рендерах оказалась «узаконена».
Кроме того жители, глядя на рендеры, выразили сомнение в их реалистичности и усмотрели искажение масштабов занятой стройкой территории с реальными – так, визуально часть территории будущего дома на рендерах захватывает территорию сквера.
Гендиректор «Фортиса» Николай Медведев заверил корреспондента «Вечерних ведомостей», что все деревья сохранят, и сквер стройка не затроент.
Впрочем, как всё будет на самом деле покажет практика. Ранее официальные лица в Екатеринбурге уже делали заявления, которые расходились с реальностью – так, в 2021 году после сноса старинного дома Павла Яркина на улице Мельникова мэр Алексей Орлов заявлял, что на его территории ничего строить не будут и организуют озеленённое общественное пространство. Однако в этом году территорию огородили для строительства семиэтажного офисного здания.
Ранее «Вечерние ведомости» писали о планируемой стройке на месте снесённой АТС в Заречном микрорайоне – там тоже местные жители протестовали против таких перспектив. Правда, не так массово, как жители Юго-Запада. Однако там стройка пока не началась – забор лишь огораживает строительный мусор на месте снесённой телефонной станции.
Появление такого количества новых соседей больше всего и настораживает жителей квартала, застройка которого сложилась ещё в советское время и в котором нет зданий выше 16 этажей. Люди обеспокоены тем, что дом будут подключать к существующей инфраструктуре, и без того изношенной.
Иллюстрация: рендер проекта из телеграм-канала «Фортис-Девелопмент»
«Конечно, застройщику интересно засунуть в середину района свой дом – район в принципе благоустроен, всё рядом. Но нагрузка этого дома явно ухудшит жизнь нашего района, людей, которые тут живут годами <...> В 64 школе за год дважды авария была, водоканал работал»,
— написала одна из местных жительниц.
Ещё одна попытка застроить сквер в Екатеринбурге?
Пик протестной активности в связи с планируемой стройкой на Бардина был летом 2022 года – тогда на улицы вышли десятки жильцов соседних домов, возмущённые планами по точечной застройке. Причём о стройке на месте АТС тогда не говорилось – речь на тот момент шла о строительстве на соседнем участке: на территории сквера между ещё целой АТС и школой №64. Согласно градостроительному зонированию, сквер был определён под «место размещения многоэтажного офисного здания с торговыми и социальными объектами на 1-2-м этажах и подземным паркингом». На встречу с жителями тогда приезжала женщина, сказавшая, что она от компании «Скон-Строй». Она не показала документации о строительстве офисника, при этом заявила, что застройщик действует в рамках закона и всех согласосваний.
Собрание жителей Юго-Запада, возмущённых возможной застройкой сквера, 6 июня 2022 года. Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Однако администрация Екатеринбурга по результатам общественных обсуждений, в которых приняло участие всего 9 человек, отклонила в итоге предложенный застройщиком проект межевания и планировки территории, а позже присвоила территории сквера статус ТОП-1 (зона парков, скверов, бульваров, где запрещено капстроительство).
Гендиректор застройщика «Фортис» Николай Медведев рассказал «Вечерним ведомостям» несколько иную версию событий:
Там немножко не так было. Проект бизнес-центра был связан с компанией ООО «НПП Горизонт». Это не наша компания. Очень давно им был предоставлен в аренду земельный участок. И когда мы обратились в мэрию со своими проектом, мэрия сказала, что очень переживает из-за строительства офисного центра в сквере, потому что это может вызвать социальный резонанс, и поэтому администрация будет блокировать любую стройку там. После этого мы нашли собственников ООО «НПП Горизонт», выкупили у них эту компанию, я стал её директором, и, уже будучи собственниками этой компании, отказались от этого земельного участка в пользу города,
— сказал представитель «Фортиса»
Сквер рядом с АТС, против застройки которого выходили жители Юго-Запада в 2022 году. Скриншот: Владислав Постников (2020 год)
На вопрос о том, какая выгода была от такой сделки, Медведев ответил «Вечерним ведомостям», что девелопер стремится к тому, чтобы «всё было нормально там, где строятся объекты, чтобы не было социального резонанса». А строительство офисника вкупе со строительством многоэтажки этот социальный резонанс бы могло, по словам Медведева, вызвать.
Выгоды мы никакой не получили. От этого мы получили убыток, потому что мы за эту фирму заплатили деньги, а прибыли никакой не получили и в итоге добровольно отказались от аренды этого земельного участка,
— заявил Николай Медведев
Медведев также сказал, что сквер между высотным домом «Башня времени» (так называется проект на сайте «Фортиса») и школой №64 во время строительства дома застройщик благоустроит за свой счёт. Точные сроки благоустройства директор застройщика назвать затруднился, сказав, что пока проходят согласования проекта с комитетом благоустройства. Сквер останется доступным для горожан, а вот территорию дома «Башня времени» огородят «как и у всех новых жилых комплексов», сказал девелопер.
«Мэрия: мы научились блокировать стройки на месте АТС»
Здание АТС (слева) сейчас уже снесено. Фото сделано в 2020 году главредом «Вечерних ведомостей» Владиславом Постниковым
Однако сохранение сквера, судя по настроениям жителей близлежащих домов (особенно девятиэтажки по Начдива Онуфриева, 24/2) не является достаточным условием, чтобы прекратить протесты и жалобы во всевозможные органы. Многих жителей дома, располагавшегося ближе всех к бывшей АТС, обнадёжило заявление строительного вице-мэра Екатеринбурга, Рустама Галямова, сделанное в прошлом году в ходе интервью изданию Е1.
Места для точечной застройки возникают, когда бизнесмены выкупают землю под бывшими АТС во дворах и получают разрешение на строительство. Мэрия научилась блокировать такие проекты,
— говорил в 2023 году Галямов.
Заявление было сделано спустя почти год после протестов в сквере у «Дружбы», однако на расположенную рядом с АТС оно, как показала практика, не распространялось. При этом разрешение на строительство застройщику выдано 14 июня 2024 года (то есть всего две недели назад) и подписано оно самим же Галямовым.
Разрешение на строительство дома на 264 квартиры на месте снесённой АТС на Бардина 21а
Обеспокоенность местных жителей вызывают не только планы подключения будущей высотки, коих район не видывал, к существующей инфраструктуре, но и транспортные проблемы, которые начались ещё до старта стройки. Так, в марте строительным забором был перегорожен удобный выезд в сторону улицы Ясной, которым последние 10 лет пользовались жители домов по Громова, 140, Онуфриева, 24/2 и нескольких других. Альтернативный выезд из-за дорог с односторонним движением длиннее в разы, и уже тогда жители стали бить тревогу, что для мусоровозов, пожарных и скорой остался только один въезд и, если его случайно перекроет снегоуборочная техника или неосведомленный автомобилист, жильцы сразу нескольких домов рискуют остаться без помощи медиков, МЧС и с неубранным из дворов мусором, писало издание Накануне.ру.
Схема движения, наложенная на карту 2GIS. Скриншот: Накануне.ру
Это только те транспортные проблемы, которые начались. К ним, как ожидается, добавятся припаркованные во дворах машины жителей нового дома. Также жительница соседнего здания выразила недовольство тем, что нелегальная парковка, которая много лет функционировала у здания АТС, на рендерах оказалась «узаконена».
По итогу стоянку за домом легализовали – во всяком случае так на картинке. Похоже, что и деревья вырубят. Жители первых подъездов Онуфриева 24/2 будут жить рядом с парковкой и нюхать выхлопные газы. Не жилая зона, а сплошные парковки,
— сказала она
Стоянка, организованная на газоне у бывшего здания АТС. Фото: Владислав Постников
Кроме того жители, глядя на рендеры, выразили сомнение в их реалистичности и усмотрели искажение масштабов занятой стройкой территории с реальными – так, визуально часть территории будущего дома на рендерах захватывает территорию сквера.
Иллюстрация: проект жилого дома «Башня времени» с сайте застройщика
Гендиректор «Фортиса» Николай Медведев заверил корреспондента «Вечерних ведомостей», что все деревья сохранят, и сквер стройка не затроент.
Нашим проектом не подразумевается вырубка ни одного дерева. На смежном участке «Екатеринбургская электросетевая компания» ведёт плановые работы по переустройству сетей района – как они сообщили нам, вырубать деревья они не будут, на это нет разрешения, но работами предусмотрена подрезка деревьев,
— сказал руководитель девелопера
Вид из окон дома Онуфриева 24/2 в сторону стройплощадки. Деревья между домом и стройплощадкой находятся на территории ТОП-1, которую стройка затронуть не должна. Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Впрочем, как всё будет на самом деле покажет практика. Ранее официальные лица в Екатеринбурге уже делали заявления, которые расходились с реальностью – так, в 2021 году после сноса старинного дома Павла Яркина на улице Мельникова мэр Алексей Орлов заявлял, что на его территории ничего строить не будут и организуют озеленённое общественное пространство. Однако в этом году территорию огородили для строительства семиэтажного офисного здания.
Ранее «Вечерние ведомости» писали о планируемой стройке на месте снесённой АТС в Заречном микрорайоне – там тоже местные жители протестовали против таких перспектив. Правда, не так массово, как жители Юго-Запада. Однако там стройка пока не началась – забор лишь огораживает строительный мусор на месте снесённой телефонной станции.
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