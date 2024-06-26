Мэр Орска, где весной прорвало дамбу, подал в отставку

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Мэр Орска Василий Козупица подал в отставку.«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу. Сегодня, 5 июля, Денис Паслер провел рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке», - говорится в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.Напомним, весной в городе было масштабное наводнение после прорыва дамбы.Козупица новость об отставке пока не комментировал. В конце июня он опубликовал пост, в котором говорит о подготовке к новому учебному году. В частности, о техническом состоянии школ и детсадов, попавших в зону затопления.В апреле в СМИ распространились сообщения о том, что сын мэра владеет недвижимостью в Дубае. После этого Козупица заявил местным изданиям, что его сын окончил вуз с отличием по специальности инженер-геолог, около десяти лет работал на Сахалине «в тяжелейших условиях», а сейчас с семьей «уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию». Мэр добавил, что гордится детьми, «которые всего добиваются сами».