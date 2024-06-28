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Ребенка убило деревом во время грозы на уральском кемпинге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Девятилетняя девочка погибла, когда на нее упало дерево во время грозы на озере Тургояк. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mаsh.
Как сообщается, прошлой ночью, когда началась буря, трое детей сидели в палатке, а родители были снаружи. Молния ударила в дерево, и оно упало на палатку. Самая старшая из сестер погибла на месте, восьмилетняя девочка получила ушибы и ссадины, шестимесячная малышка находится в больнице с ушибом головного мозга.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. По данным телеграм-канала подозреваемый — директор кемпинга, где остановилась семья.
Как сообщается, прошлой ночью, когда началась буря, трое детей сидели в палатке, а родители были снаружи. Молния ударила в дерево, и оно упало на палатку. Самая старшая из сестер погибла на месте, восьмилетняя девочка получила ушибы и ссадины, шестимесячная малышка находится в больнице с ушибом головного мозга.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. По данным телеграм-канала подозреваемый — директор кемпинга, где остановилась семья.
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