Ребенка убило деревом во время грозы на уральском кемпинге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Девятилетняя девочка погибла, когда на нее упало дерево во время грозы на озере Тургояк. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mаsh.Как сообщается, прошлой ночью, когда началась буря, трое детей сидели в палатке, а родители были снаружи. Молния ударила в дерево, и оно упало на палатку. Самая старшая из сестер погибла на месте, восьмилетняя девочка получила ушибы и ссадины, шестимесячная малышка находится в больнице с ушибом головного мозга.Следственный комитет возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. По данным телеграм-канала подозреваемый — директор кемпинга, где остановилась семья.