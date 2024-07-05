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Журналистов не пустили на заседание по делу екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова
Фото: Вечерние ведомости
На сегодняшнее заседание по избранию меры пресечения для правозащитника Алексея Соколова журналистов не пустили. Следствие планирует обратиться с ходатайством о заключении Соколова под стражу.
Напомним, вчера у него прошли обыски, поводом для которых стали публикации с логотипом заблокированной в России соцсети. Сам Соколов вину не признает, кроме того, заявляет, что ему так и не разъяснили, какую конкретно публикацию ему вменяют.
Соколов отбывал наказание в местах лишения свободы в Свердловской области, а после освобождения занялся правозащитной деятельностью, был включён Общественной палатой в состав ОНК (общественная наблюдательная комиссия – орган, контролирующий соблюдение прав лиц в местах лишения свободы — прим. Вечерних ведомостей). В рамках правозащитной деятельности у Соколова не раз возникали конфликты с ГУФСИН. В начале этой недели Алексей Соколов рассказал информагентству Ura.ru об избиении 23-летнего заключенного сотрудниками екатеринбургской ИК-10, ГУФСИН это категорически опровергало, а сам избитый внезапно отказался от помощи правозащитников.
Алексей в прошлом году стал первым в России человеком, которого арестовали за демонстрацию логотипа Facebook* – он был размещен в подвале сайта «Правозащитники Урала». Отметим, что административный арест за демонстрацию логотипа Facebook* Соколов получил после доноса ГУФСИН.
Обновлено 11.24: журналистам пообещали пустить на само заседание позже, если будет распоряжение, а выгнали из здания суда.
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Напомним, вчера у него прошли обыски, поводом для которых стали публикации с логотипом заблокированной в России соцсети. Сам Соколов вину не признает, кроме того, заявляет, что ему так и не разъяснили, какую конкретно публикацию ему вменяют.
Соколов отбывал наказание в местах лишения свободы в Свердловской области, а после освобождения занялся правозащитной деятельностью, был включён Общественной палатой в состав ОНК (общественная наблюдательная комиссия – орган, контролирующий соблюдение прав лиц в местах лишения свободы — прим. Вечерних ведомостей). В рамках правозащитной деятельности у Соколова не раз возникали конфликты с ГУФСИН. В начале этой недели Алексей Соколов рассказал информагентству Ura.ru об избиении 23-летнего заключенного сотрудниками екатеринбургской ИК-10, ГУФСИН это категорически опровергало, а сам избитый внезапно отказался от помощи правозащитников.
Алексей в прошлом году стал первым в России человеком, которого арестовали за демонстрацию логотипа Facebook* – он был размещен в подвале сайта «Правозащитники Урала». Отметим, что административный арест за демонстрацию логотипа Facebook* Соколов получил после доноса ГУФСИН.
Обновлено 11.24: журналистам пообещали пустить на само заседание позже, если будет распоряжение, а выгнали из здания суда.
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
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