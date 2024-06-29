Возрастное ограничение 18+
В Великобритании на выборах побеждают лейбористы, Сунак покинет свой пост
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Великобритании на парламентских выборах по предварительным подсчетам побеждает Лейбористская партия.
Лейбористы получают 408 мест (из 650), консерваторы - 112 мест.
Премьер-министр Великобритании, лидер партии консерваторов Риши Сунак ранее заявил, что по итогам выборов покинет свой пост, сообщает телеканал Sky News. По его словам, посту премьер-министра «он отдал всего себя».
Сунак также взял на себя ответственность за поражение на выборах и уже поздравил лидера лейбористов Кира Стармера с победой. Стармеру предстоит сформировать правительство.
По информации в СМИ Великобритании, Лейбористская партия побеждает на парламентских выборах впервые за 14 лет.
Лейбористы получают 408 мест (из 650), консерваторы - 112 мест.
Премьер-министр Великобритании, лидер партии консерваторов Риши Сунак ранее заявил, что по итогам выборов покинет свой пост, сообщает телеканал Sky News. По его словам, посту премьер-министра «он отдал всего себя».
Сунак также взял на себя ответственность за поражение на выборах и уже поздравил лидера лейбористов Кира Стармера с победой. Стармеру предстоит сформировать правительство.
По информации в СМИ Великобритании, Лейбористская партия побеждает на парламентских выборах впервые за 14 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Уголовное дело возбуждено после перестрелки и драки у екатеринбургского клубного дома «Тихвин»
29 июня 2024
29 июня 2024
Сразу три медика свердловской первой областной больницы стали победителями во всероссийском конкурсе врачей
27 июня 2024
27 июня 2024