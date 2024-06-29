В Великобритании на выборах побеждают лейбористы, Сунак покинет свой пост

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Великобритании на парламентских выборах по предварительным подсчетам побеждает Лейбористская партия.Лейбористы получают 408 мест (из 650), консерваторы - 112 мест.Премьер-министр Великобритании, лидер партии консерваторов Риши Сунак ранее заявил, что по итогам выборов покинет свой пост, сообщает телеканал Sky News. По его словам, посту премьер-министра «он отдал всего себя».Сунак также взял на себя ответственность за поражение на выборах и уже поздравил лидера лейбористов Кира Стармера с победой. Стармеру предстоит сформировать правительство.По информации в СМИ Великобритании, Лейбористская партия побеждает на парламентских выборах впервые за 14 лет.