В этом году появится 52 новых остановки в Екатеринбурге





— сообщил глава города При необходимости навесы оборудуются видеокамерами и информационными табло. Пока новые комплексы расположились на самых оживленных улицах города, но в перспективе могут появиться и на менее загруженных участках,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В этом году на улицах Екатеринбурга построят 52 новых остановочных комплекса. Рабочие уже установили каркасы и завершают отделку 20 из них. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в телеграм-канале.Новые остановки почти в 1,5 раза больше старых и оборудованы антивандальным покрытием.