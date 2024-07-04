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В этом году появится 52 новых остановки в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В этом году на улицах Екатеринбурга построят 52 новых остановочных комплекса. Рабочие уже установили каркасы и завершают отделку 20 из них. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в телеграм-канале.
Новые остановки почти в 1,5 раза больше старых и оборудованы антивандальным покрытием.
Новые остановки почти в 1,5 раза больше старых и оборудованы антивандальным покрытием.
При необходимости навесы оборудуются видеокамерами и информационными табло. Пока новые комплексы расположились на самых оживленных улицах города, но в перспективе могут появиться и на менее загруженных участках,
— сообщил глава города
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