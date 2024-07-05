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В Екатеринбурге усилят работу по очистке водоёмов
Фото: Вечерние Ведомости
На прошедшем заседании администрации Екатеринбурга, основной темой которого стала санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе, помимо прочего, прозвучала информация о состоянии местных водоёмов. Оно вызывает тревогу.
По словам выступавшей на заседании начальницы екатеринбургского отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Елены Потапкиной, загрязнённость воды в уральской столице находится на допустимом уровне, но в её пробах продолжают обнаруживать алюминий, кадмий, свинец, хром, хлороформ. Это не позволяет считать воду идеально чистой, полностью безопасной для купания.
В связи с озвученной проблемой, комитет по экологии Администрации Екатеринбурга получил мэрский наказ усилить работу по очистке городских водоемов.
Площадь береговых линий екатеринбургских водоёмов составляет 80 гектаров. Каждый год муниципалитет занимается их очисткой: в 2023 году было собрано 300 тонн отходов, с начала 2024 года — уже 120 тонн. Также в городе постоянно увеличивается протяженность убираемой территории рек (прежде всего, Исети). Если в прошлом году она составляла 27 километров (122 участка), то в текущем – 35 километров (165 участков). Ежегодно собирается около 30 тонн отходов — приводит данные официальный портал Екатеринбург.РФ.
По словам выступавшей на заседании начальницы екатеринбургского отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Елены Потапкиной, загрязнённость воды в уральской столице находится на допустимом уровне, но в её пробах продолжают обнаруживать алюминий, кадмий, свинец, хром, хлороформ. Это не позволяет считать воду идеально чистой, полностью безопасной для купания.
В связи с озвученной проблемой, комитет по экологии Администрации Екатеринбурга получил мэрский наказ усилить работу по очистке городских водоемов.
Площадь береговых линий екатеринбургских водоёмов составляет 80 гектаров. Каждый год муниципалитет занимается их очисткой: в 2023 году было собрано 300 тонн отходов, с начала 2024 года — уже 120 тонн. Также в городе постоянно увеличивается протяженность убираемой территории рек (прежде всего, Исети). Если в прошлом году она составляла 27 километров (122 участка), то в текущем – 35 километров (165 участков). Ежегодно собирается около 30 тонн отходов — приводит данные официальный портал Екатеринбург.РФ.
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