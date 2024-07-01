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В Ельцин Центре наградят авторов лучших пьес о «лихих девяностых»
Фото: Вечерние Ведомости
В четвёртый уже раз в Екатеринбурге прошёл конкурс пьес «Зачем я это помню», посвящённых 90-м годам прошлого века. Завтра, 6 июля, в Ельцин центре авторам лучших произведений «раздадут слонов».
Церемония награждения победителей конкурса пьес о 90-х «Зачем я это помню» запланирована на субботний вечер. Оформлена она будет в театральной, игровой манере. Местом проведения церемонии в огромном небоскрёбе станут помещения Музея Бориса Ельцина.
Награждать победителей конкурса начнут в семь часов вечера. Ну, а днём на Театральной платформе Ельцин Центра пройдут читки трёх пьес из конкурсного шорт-листа. Это пьесы «И меня как будто нет» Ксении Садовски, «Двоюродный дядя из Биробиджана» Даниила Золотухина и «Культ девяностых» Юлии Вороновой.
Вход и на читки, и на церемонию награждения свободный. Но требуется предварительная регистрация на сайте Ельцин Центра.
Церемония награждения победителей конкурса пьес о 90-х «Зачем я это помню» запланирована на субботний вечер. Оформлена она будет в театральной, игровой манере. Местом проведения церемонии в огромном небоскрёбе станут помещения Музея Бориса Ельцина.
Награждать победителей конкурса начнут в семь часов вечера. Ну, а днём на Театральной платформе Ельцин Центра пройдут читки трёх пьес из конкурсного шорт-листа. Это пьесы «И меня как будто нет» Ксении Садовски, «Двоюродный дядя из Биробиджана» Даниила Золотухина и «Культ девяностых» Юлии Вороновой.
Вход и на читки, и на церемонию награждения свободный. Но требуется предварительная регистрация на сайте Ельцин Центра.
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