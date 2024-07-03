В Полевском не вывозят мусор почти неделю

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Полевском, расположенном на юге Свердловской области, почти неделю не вывозят мусор из-за истечения договора о транспортировке. Об этом сообщает «Осторожно, новости».30 июня у компании «ТБО “Экосервис”», занимающейся обработкой мусора в Полевском, истек контракт с оператором по транспортировке отходов. После этого мусор перестали вывозить, и отходы начали накапливаться на площадках и в урнах. Жители города сообщили «Осторожно, новости», что в Полевском образовались мусорные завалы, и ситуация усугубляется из-за жары.Горожане обратились с жалобами в администрацию и к прокурору. На данный момент только депутаты местной Думы отреагировали, направив обращение к мусорному оператору. Власти утверждают, что компания вывезет мусор самостоятельно, и сейчас составляется график работ.