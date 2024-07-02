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Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании

17.08 Пятница, 5 июля 2024
Назначение Риши Сунака на пост премьер-министра в октябре 2022 года. Фото: royal.uk
Лидер лейбористов Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, пишет Guardian.

В своей речи он заявил, что «недоверие к британской политике можно преодолеть только действиями, а не словами». «Мы можем начать сегодня с простого знания того, что государственная служба — это привилегия, и что правительство должно относиться к каждому человеку в этой стране с уважением», - цитирует издание.

После официального вступления в должность, лидер лейбористов Стармер заявил, что принял приглашение короля «сформировать правительство великой страны».

По данным издания, Кир Стармер — седьмой премьер-министр от Лейбористской партии. Он одержал победу на вчерашних выборах, получив 412 мест в парламенте (после поражения на четырех предыдущих всеобщих выборах).

В октябре 2022 года Карл III официально назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании, сегодня Сунак покинул свой пост.

Он извинился перед страной за проигрыш на выборах, пишет издание. Сунак также намерен уйти с поста лидера Консервативной партии, однако будет возглавлять ее до назначения преемника.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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