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Появился баннер «Патриотбург» на въезде в Екатеринбург
Фото: телеграм-канал «Шахов на ветке»
На въезде в Екатеринбург со стороны Верхней Пышмы появился баннер с надписью «Добро пожаловать в Патриотбург!» Об этом сообщил телеграм-канал «Свет Екатеринбург» и также выложил видео.
Неизвестные убрали надпись «Либеротабург» и заменили её баннером «Патриотбург». Они развернули баннер, сняли видео, и после этого баннер был убран.
Акции с «переименованием» Екатеринбурга начались 5 лет назад – когда после протестов в сквере у Драмтеатра телеведущий Владимир Соловьёв назвал Екатеринбург «городом бесов». Вскоре после этого на въезде в город со стороны аэропорта Кольцово появился знак «город бесов», который день спустя заменили на знак «город храбрых» (так Екатеринбург в шутку предложил назвать Евгений Куйвашев). В апреле 2022 года Соловьёв, разгневанный петицией студентов УрГАХУ за снятие баннера с буквой Z со здания университета, вновь одарил Екатеринбург нелестным эпитетом – назвав город «центром мерзотной либероты». Вероятно, сегодняшнее «переименование» связано именно с теми словами пропагандиста.
Неизвестные убрали надпись «Либеротабург» и заменили её баннером «Патриотбург». Они развернули баннер, сняли видео, и после этого баннер был убран.
Акции с «переименованием» Екатеринбурга начались 5 лет назад – когда после протестов в сквере у Драмтеатра телеведущий Владимир Соловьёв назвал Екатеринбург «городом бесов». Вскоре после этого на въезде в город со стороны аэропорта Кольцово появился знак «город бесов», который день спустя заменили на знак «город храбрых» (так Екатеринбург в шутку предложил назвать Евгений Куйвашев). В апреле 2022 года Соловьёв, разгневанный петицией студентов УрГАХУ за снятие баннера с буквой Z со здания университета, вновь одарил Екатеринбург нелестным эпитетом – назвав город «центром мерзотной либероты». Вероятно, сегодняшнее «переименование» связано именно с теми словами пропагандиста.
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