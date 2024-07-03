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Семеро водителей в Екатеринбурге таксовали без российских водительских прав
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге в ходе профилактического рейда семь таксистов не смогли предъявить сотрудникам Госавтоинспекции водительские права российского образца. Всех семерых исключили из процесса движения.
Рейд по пресечению фактов нелегальной перевозки пассажиров и нарушений ПДД областная Госавтоинспекция проводила сегодня, 5 июля. Внимание сотрудников ГИБДД было сосредоточено на транспортных средствах, используемых в качестве легкового такси.
Сегодняшнее мероприятие проходило под руководством заместителя начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД Александра Порубенко, при участии представителей Министерства транспорта региона и подразделений по вопросам миграции областного главка МВД.
Рейд по пресечению фактов нелегальной перевозки пассажиров и нарушений ПДД областная Госавтоинспекция проводила сегодня, 5 июля. Внимание сотрудников ГИБДД было сосредоточено на транспортных средствах, используемых в качестве легкового такси.
«В результате проведенного мероприятия, 7 автомобилистов, не имеющих российских водительских удостоверений, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Все транспортные средства задержаны, помещены на спецстоянку. При проверке технического состояния автомобилей, выявлены факты не прохождения технического осмотра, неудовлетворительного их состояния, в том числе шин, за что водители привлечены к ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодняшнее мероприятие проходило под руководством заместителя начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД Александра Порубенко, при участии представителей Министерства транспорта региона и подразделений по вопросам миграции областного главка МВД.
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